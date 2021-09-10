iPod Touch 5-го поколения на 16 ГБ официально добавлен в список устаревших продуктов

Накануне компания Apple добавила iPod Touch пятого поколения в список устаревших продуктов. Напомним, что iPod Touch пятого поколения обладал внутренним объемом памяти 16 ГБ и в отличие от старших братьев, которые имели 32 и 64 ГБ внутренней памяти, младшая модель выпускалась лишь в одном серебристом цвете и не содержала основной камеры.

Через время производитель выпускает аппарат шестого поколения, который отличается улучшенными характеристиками. В 2019 году компания выпускает устройство следующего – седьмого поколения. С тех пор ни один модельный ряд не получил обновлений.

Подобного рода продукты с приставкой “устаревшие”, больше не будут получать обновления от производителя или партнеров.