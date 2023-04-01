iPhone с уникальной наклейкой продают за $60 000

На аукционе Wright появился запечатанный iPhone первого поколения с уникальной наклейкой, на которой написано «Lucky you» (Счастливчик) и логотипом Apple.

Ожидается, что финальная цена на лот может достигнуть до $60 000. Это уже не первый подобный iPhone за последнее время, но все же привлекает внимание коллекционеров.

Один из читателей зарубежного издания AppleInsider отметил, что такую наклейку получали iPhone, которые продавались в предпраздничный период.

В феврале этого года другой iPhone с аналогичной наклейкой был продан за $63 000, но этот лот привлекает внимание своей уникальностью.