Запечатанный iPhone продали на аукционе за $63 000

Запечатанный iPhone первого поколения продали на аукционе. Нетрудно догадаться, что его стоимость превысила несколько тысяч долларов. Смартфон ушел за $63 356.

Владельцем iPhone на 8 Гб 2007 года была Карен Грин. Тогда ценник устройства составлял $599. Женщина получила iPhone в подарок более 15 лет назад. Она была клиентом оператора Verizon, а смартфон работал только для AT& T. Запечатанный аппарат убрали на полку и забыли на 10 лет.

В 2019 iPhone первого поколения оценили в $5000, а позже выставили на аукцион. Там его стоимость выросла в несколько раз. Однозначно, ставим лайк за бережлиовсть.