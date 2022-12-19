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iPhone 15 Ultra будет дороже нынешних флагманов

Инсайдер LeaksApplePro сообщил, что новый топовый смартфон iPhone 15 Ultra будет дороже нынешнего iPhone 14 Pro Max. Речь идёт об увеличении ценника на $200 за базовую модель — с $1099 до $1299. Это связано с удорожанием производства, а также сохранением нормы прибыли.

Таким образом, это будет самый большой скачок цен для iPhone в варианте год к году. Ранее рост мог составить от силы $100.

Отмечается, что в последние годы у компании упала разница между ценой и себестоимостью (иначе говоря, маржа), потому в Купертино и пытаются компенсировать это всеми силами.

Что касается нового iPhone 15 Ultra, то ему приписывают не только титановый корпус, а также более мощный процессор A17, больше оперативной памяти и другие улучшения.

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Источник:
howtoisolve

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