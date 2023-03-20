Появились чертежи iPhone 15 Pro с единственной кнопкой регулировки громкости

Последние полгода в Сети активно обсуждаются слухи о том, что новый iPhone 15 Pro обзаведется небольшими изменениями во внешнем виде.

Уже известно, что смартфон будет отличаться совершенно новыми кнопками для регулировки громкости. В качестве доказательства, многие инсайдеры продемонстрировали CAD-чертежи iPhone 15 Pro с монолитной сенсорной кнопкой.

Скорее всего, будут использоваться кнопки с тактильной отдачей, как это было в кнопке «Домой» в iPhone 7 и iPhone 8. Более того, такие изменения станут эксклюзивной особенностью iPhone 15 с приставкой «Pro».