iPhone 15 Pro не получил более быструю зарядку по USB-C

В прошлом месяце появилась информация, что смартфоны серии iPhone 15 получат поддержку более быстрого зарядного устройства мощностью 35 Вт, но это не подтвердилось.

Профильное издание Mac Otakara сообщило, что все модели iPhone 15 поддерживают блоки питания мощностью до 27 Вт, как и прошлогодние флагманы iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Кроме этого, Apple на презентации новых айфонов заявила, что новинки при помощи зарядного устройства на 20 Вт или выше могут восполнять заряд аккумулятора с 0 до 50% за 30 минут, что соответствует показателям iPhone 14 серии.

Насколько эта информация верна, узнаем совсем скоро из первых обзоров, которые начнут появляться в день старта продаж — 22 сентября.

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором опубликованы данные по ёмкости аккумуляторов во всей линейке iPhone 15.