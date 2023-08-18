iPhone 15 получит более высокую скорость зарядки

Авторитетные инсайдеры неоднократно заявляли, что вся линейка iPhone 15 получит порт USB-C вместо фирменного Lightning, но похоже, Apple не ограничится только заменой интерфейса. Профильный ресурс 9to5mac ссылаясь на собственный источник знакомый с цепочкой поставок, сообщил, что iPhone 15 получат поддержку зарядного устройства на 35 Вт.

Напомним, на данный момент базовые iPhone 14 и 14 Plus поддерживают зарядку мощностью до 20 Вт, а флагманские модели iPhone 14 Pro и 14 Pro Max обеспечивают до 27 Вт. Столь малая поддерживаемая мощность зарядки восполняет заряд аккумулятора до двух часов, что сильно меньше на фоне флагманов от других производителей.

На данный момент неясно, будет ли зарядка мощностью 35 Вт работать со всей линейкой iPhone 15, возможно, Apple ограничится поддержкой только для флагманов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Напомним, недавно стала известна дата презентации и старта продаж смартфонов iPhone 15 серии и других новинок Apple.