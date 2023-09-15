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Раскрыта ёмкость аккумулятора во всей линейке iPhone 15

На презентации iPhone 15 серии компания традиционно не раскрыла многие важные технические характеристики смартфонов. Недавно мы узнали установленный объём ОЗУ во всей линейке, а сегодня новинки прописались в китайской нормативной базе данных, что раскрыло ёмкость установленных аккумуляторов.

Согласно источнику, ёмкость АКБ в iPhone 15 серии выглядит следующим образом:

  • iPhone 15 — 3,349 mAh (12.981 Вт/ч)
  • iPhone 15 Plus — 4,383 mAh (16.950 Вт/ч)
  • iPhone 15 Pro — 3,274 mAh (12.70 Вт/ч)
  • iPhone 15 Pro Max —: 4,422 mAh (17.109 Вт/ч)

Для сравнения, ёмкость АКБ в iPhone 14 серии:

  • iPhone 14 — 3,279 mAh
  • iPhone 14 Plus — 4,325 mAh
  • iPhone 14 Pro — 3,200 mAh
  • iPhone 14 Pro Max — 4,323 mAh

На презентации iPhone 15 серии компания не отметила каких-либо улучшений в автономности устройств относительно прошлого поколения. По данным Apple, приблизительное время автономной работы новых смартфонов такое же, как и у их предшественников:

  • iPhone 15 — 20 часов
  • iPhone 15 Plus — 26 часов
  • iPhone 15 Pro — 23 часа
  • iPhone 15 Pro Max — 29 часа

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором опубликованы цены на все модели iPhone 15 в России.

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Источник:
MacRumors
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