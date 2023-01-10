iPhone 15 Pro может стоить дороже iPhone 14 Pro

Неподтвержденный источник в китайской соцсети Weibo сообщил, что стоимость iPhone 15 Pro вырастет. Сообщается, что так сделают, чтобы увеличить разрыв между Pro- и Plus- версией.

Сейчас ценник на iPhone 14 Pro начинается от $999, он не поднимался с 2017 года. Если Apple все-таки повысит стоимость, то обе «прошки» станут дороже $1000.

Ранее уже давно ходили слухи, что Apple обеспокоена продажами iPhone 14 Plus, который стоит на $100 меньше, чем 14 Pro в начальной конфигурации — $899. Чтобы увеличить продажи базовых iPhone 15/15 Plus, компания, скорее всего, пойдет на такие уловки в ценообразовании.