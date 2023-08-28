iPhone 15 и iPhone 15 Plus выйдут в новом бирюзовом цвете

Базовые iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат новый цвет корпуса, светло-зеленый. Это будет их отличительная особенность от прошлогоднего поколения. Об этом сообщают сразу два инсайдера, под никами MajinBuOfficial и URedditor.

Однако новый цвет может появиться не сразу, а весной 2024 года. Это уже не первая практика Apple выпускать новые цвета весной. Например, в прошлом году вышел iPhone 14 в желтом цвете, а iPhone 13 дополнительно получил темно-зеленый цвет.

Таким образом, Apple будет наращивать дополнительные продажи iPhone 15 и привлекать новых пользователей.