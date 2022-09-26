Apple запустила производство iPhone 14 в Индии

Apple уже запустила производство iPhone 14 в Индии. Ранее многие аналитики делали прогнозы на этот счет, но ожидали, что перенос произойдет хоть немного позже.

Теперь iPhone 14, спустя три недели после старта продаж, оказался на производстве в Индии. Изначально компания планировала перевести туда часть производства только через два месяца с момента поступления смартфона в магазины.

Сообщается, что Apple приняла такое решение по двум причинам. Во-первых, чтобы нарастить сборку iPhone 14 Pro и 14 Pro Max на крупном китайском заводе Foxconn, так как Pro-версии пользуются высоким спросом. Во-вторых, купертиновцы хотят сократить разницу во времени производства между китайским и индийским заводом. К 2025 году компания планирует выпускать 25% всех iPhone в Индии, а позже и остальных устройств бренда.

С низкими продажами iPhone 14 это не связывают. При этом, базовый iPhone 14 на данный момент уже показал более низкие продажи, чем прошлогодний iPhone 13. Только по заказам на Tmall разница составляет 70% в пользу iPhone 13. Причины такой непопулярности объясняются довольно просто — новинка не получила никаких важных изменений, увеличился только экран и немного ускорили процессор. В остальном, разницы между смартфонами практически нет.

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