Яндекс улучшил блокировку спам-звонков на iPhone

Яндекс обновил определитель номера для iPhone. Теперь сервис может проверять входящий вызов по онлайн-базе в реальном времени и автоматически блокировать мошенников, спам и другие нежелательные звонки.

Раньше база хранилась непосредственно на устройстве и обновлялась в среднем раз в четыре часа. Теперь на iPhone с iOS 18 и новее определитель отправляет зашифрованный запрос к онлайн-базе, получает информацию о номере и при необходимости отклоняет вызов.

По данным Яндекса, подготовка информации о новых номерах занимает в среднем до 10 минут. Компания отмечает, что мошенники используют один номер в среднем около 78 минут, поэтому более быстрое обновление базы должно повысить эффективность блокировки.

Пользователь может самостоятельно выбрать категории для блокировки. Среди них мошеннические и немые звонки, предложения финансовых услуг и другая реклама.

Функция уже доступна в Яндекс Браузере и приложении «Яндекс с Алисой AI». Для её работы требуется iPhone с iOS 18 или новее