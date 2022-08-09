iPhone 14 станет последним смартфоном с Lightning

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что Apple будет выпускать кейсы с разъемом USB-C для всех моделей AirPods в 2023 году.

Новые AirPods Pro 2, которые ожидаются этой осенью, будут оснащаться Lightning. Кроме того, последним смартфоном с фирменным разъемом Apple станет iPhone 14. Со следующего года все новые iPhone будут выпускаться исключительно с USB-C. Такое решение необходимо для соблюдения закона ЕС о едином разъеме.

Напомним, что к осени 2024 года все смартфоны, планшеты, наушники и колонки, продающиеся в странах Евросоюза, должны быть оснащены USB-C.

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