Apple представила AirPods 5 с улучшенным активным шумоподавлением

Apple представила AirPods 5 — новое поколение своих беспроводных наушников открытого типа. Главным обновлением стало активное шумоподавление, которое компания называет лучшим среди наушников подобной конструкции.

AirPods 5 сохранили открытую посадку без силиконовых амбушюр. При этом Apple переработала систему ANC, чтобы эффективнее отсекать окружающий шум без полной изоляции ушного канала.

Новое поколение также получило улучшенную обработку звука и более эффективное выделение голоса во время разговоров. Apple отдельно поработала над пространственным звучанием и качеством воспроизведения музыки.

Как и предыдущее поколение, AirPods 5 представлены в нескольких версиях, различающихся возможностями шумоподавления и зарядного футляра.

Наушники работают с iPhone, iPad, Mac и другими устройствами экосистемы Apple, поддерживая автоматическое переключение между ними и функции пространственного аудио.

Цены:

AirPods 5 — $129;

AirPods 5 с активным шумоподавлением — $179.

Продажи нового поколения начнутся в сентябре.