iPhone 14 Pro появился на качественных рендерах

iPhone 14 Pro воссоздали на рендерах. Недавно в Сети появились чертежи и всевозможные утечки относительно смартфона.

Источники сообщали, что Apple откажется от привычной челки в Pro-версиях. На лицевой панели останутся два небольших выреза — один под сканер Face ID, второй под селфи-камеру.

Линейку iPhone 14 должны представить в сентябре. Базовые iPhone 14 и 14 Max останутся с «челкой» и, к тому же, не получат новый процессор A16 Bionic. Устройства будут выпускаться на A15 Bionic или его подверсии.

iPhone 14 Pro и Pro Max будут работать на A16 Bionic и получат увеличенный объем оперативной памяти.

Подпишитесь на наш Telegram и ВКонтакте. Там много интересного!