Apple может переименовать старый процессор для iPhone 14

На днях аналитики сообщали, что новые iPhone 14 и 14 Max не получат новый чип A16 Bionic, а будут работать на прошлогоднем A15 Bionic.

Теперь появились предположения, что купертиновцы для более высоких продаж переименуют платформу A15 Bionic в, например, A15X Bionic. Это вполне удастся сделать, так как A15 Bionic выпускают в двух версиях. Одну, которая имеет пять ядер GPU, используют в нынешних iPhone 13 Pro, а вторую четырехядерную в базовых 13 и 13 mini.

Новые iPhone 14 получат более мощную, но прошлогоднюю пятиядерную версию. Их производительность станет аналогична iPhone 13 Pro.

Почему Apple не будет использовать новую платформу во всей линейке неизвестно. Либо компания пытается сэкономить, либо TSMC не может производить достаточное количество чипов.

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