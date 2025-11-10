Дизайн и дата выхода OPPO Reno 15 раскрыты официально | The GEEK
Дизайн и дата выхода OPPO Reno 15 раскрыты официально

Тематикой нового поколения стали банты.

Компания OPPO официально раскрыла внешний вид и дату презентации новой серии смартфонов Reno 15. В нее войдут две модели — Reno 15 и Reno 15 Pro.

Темой нового поколения стали банты — один из них украшает заднюю крышку смартфонов. Как и предполагалось, устройства получили обновленный дизайн блока камер.

Старшая модель Reno 15 Pro получит ультратонкие рамки дисплея толщиной всего 1,15 мм. Что касается материалов, то оба смартфона будут выполнены из металла и стекла.

В цветовую палитру войдут четыре варианта: серебристый, синий, золотой и коричневый.

Официальная презентация серии OPPO Reno 15 состоится 17 ноября.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
