Дизайн и дата выхода OPPO Reno 15 раскрыты официально

Компания OPPO официально раскрыла внешний вид и дату презентации новой серии смартфонов Reno 15. В нее войдут две модели — Reno 15 и Reno 15 Pro.

Темой нового поколения стали банты — один из них украшает заднюю крышку смартфонов. Как и предполагалось, устройства получили обновленный дизайн блока камер.

Старшая модель Reno 15 Pro получит ультратонкие рамки дисплея толщиной всего 1,15 мм. Что касается материалов, то оба смартфона будут выполнены из металла и стекла.

В цветовую палитру войдут четыре варианта: серебристый, синий, золотой и коричневый.

Официальная презентация серии OPPO Reno 15 состоится 17 ноября.