iPhone 14 Pro получит увеличенный объем оперативной памяти

В Сети снова появились утечки относительно грядущей линейки iPhone 14. На этот раз стало известно об объеме оперативной памяти.

По источникам MacRumors, у iPhone 14 Pro оперативная память вырастет до 8 Гб. Сообщается, что компоненты памяти уже подтверждены, цепочка поставок распланирована, а массовое производство скоро начнется. Прежде максимальным объемом ОЗУ являлось 6 Гб, столько есть в iPhone 12 Pro и 13 Pro.

Эту же информацию подтверждает аналитик цепочки поставок Джефф Пу из Haitong International Securities. Он еще в прошлом году заявлял об этом.

Помимо этого, подтверждается, что iPhone 14 Pro получит 48-мегапиксельную камеру и перейдет на eSIM, чем повысит водонепроницаемость смартфона. Дизайн новой линейки тоже претерпит изменения — привычная челка должна видоизмениться в один или два выреза для фронтальной камеры или Face ID.

Новые iPhone 14 и iPhone 14 Pro стоит ждать осенью этого года.

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