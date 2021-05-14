Что такое 24, 30 и 60 FPS? Разбираемся в частоте кадров в секунду

Уверен, что вы не раз слышали о таком параметре, как частота кадров в секунду. Из названия понятно, что это количество кадров, которые вмещаются в единицу времени, в нашем случае, в 1 секунду. А что же влияет на этот показатель? А здесь нужно учитывать множество параметров. И если говорить о персональных компьютерах, то главными из них остаются процессор и видеокарта.

По своей сути, говоря о частоте кадров в секунду, мы подразумеваем “плавность” изображения. Вы не раз могли наблюдать, как изображение на экране “подергивается”. Говоря научным языком, мы имеем дело с малым числом кадров в секунду. Единицей измерения кадров в секунду является численное выражение и обозначается оно как FPS. Кстати, число кадров для кино индустрии и игровой сферы разнится. Если для фильмов 24 FPS – стандарт, то для геймеров, чем больше, тем лучше, но в основном речь идёт о показателях в 30 и 60 FPS.

Но и здесь есть свои нюансы. Взять того же Уолта Диснея и его творения. Как ни странно, но частота кадров в них всего лишь 12 FPS, но разве это заметно? Нет, и здесь нужно сказать большое спасибо аниматорам и их способностям и хитростям. А вот геймерам такого показателя будет недостаточно и порой он может приближаться к 300 FPS. Почему же такой разброс, казалось бы в похожих вещах?

Если во время съёмок фильма оператору достаточно выставить нужную частоты, то в мультфильмах всё это гораздо сложнее. Каждый кадр нужно отрисовать вручную и поэтому её делят на несколько видов.





1s – каждое изображение отрисовано. 2s – каждый из 12 кадров показывается два раза. 3s – зритель видет 8 кадров за секунду.

В кино индустрии, как мы знаем, стандартом является 24 кадра в секунду. Этот параметр был выбран ещё в далёком 1926 году и по сей день мы его наблюдаем на телеэкранах. Число 24 было выбрано неслучайно. Это некий компромисс, сочетающий в себе несколько нюансов, среди которых расход плёнки, плавность изображения и возможности техники того времени. Однако, встречаются и исключения в кино индустрии. Например, фильм о путешествиях Хоббита Бильбо Беггинса, снятый Питером Джексоном обладает частотой кадров 48 FPS. Но и это не предел: вышедший в 2019 блокбастер “Гемини”, имеет 120 кадров в секунду.

Частота на 10, 20, 30 и 60 FPS

Технологии не стоят на месте и сейчас трудно удивить человека телевизором, с частотой кадров в 50 и даже в 120 FPS. Как же в таком случае демонстрировать фильм с частотой кадров в 24 FPS? На помощь приходит технология “Motion smoothing” – сглаживание движений. Такая технология способна анализировать движения и “дорисовывать” дополнительные кадры, благодаря которым фильм становится “плавнее”. Кажется, что может быть лучше, просмотра фильма с высокой частотой кадров? Увы, и здесь есть свой нюанс. Эта технология увеличивает резкость, экшн-сцены смазываются, а иногда даже появляются артефакты.

А теперь перейдём к играм, где оптимальная граница кадров в секунду ведёт отсчёт с показателя 30 FPS. В данной сфере кроме числа кадров в секунду существует и показатель “падения” частоты кадров, который зависит от стабильной работы системы. Лучше иметь стабильные 30 кадров в секунду, чем постоянное изменение этого показателя с 60 до 30-40 fps.

От чего же зависит кадровая частота?

Для примера возьмём ПК. Согласитесь, что конфигураций “железа” может быть множество, и для каждого просто нереально “подстроить” частоту на одном уровне. И если одна игра работает на мощном ПК с 60 FPS, то это вовсе не значит, что она будет работать с такими же параметрами на менее мощном ПК.

Сравнение 30 FPS и 60 FPS в популярных играх

А вот с консолями дела обстоят куда лучше, ведь в данном примере все сводится к одной единственной конфигурации, к которой подобрать оптимальный показатель FPS не составит труда. Если раньше речь велась именно о показателях в 30 FPS, то современные модели поддерживают частоту 60 FPS. А самые новые игровые консоли типа PS5 и Xbox Series X могут работать и с частотой 120 FPS (правда, здесь многое зависит от сложности графики игры).

Сравнение FPS в Forza Horizon 4

В киберспорте чем выше частота кадров, тем лучше и здесь уже нужен чёткий подбор комплектующих, в том числе и монитора. На практике было замечено, что заядлые игроки в “стрелялки” добиваются лучших результатов с монитором с поддержкой высокой частоты смены кадров, им достаточно лишних 10 миллисекунд, чтобы сделать выстрел.

И ещё одна экспериментальная догма в киберспорте. Как мы знаем, что для человеческого глаза практически не имеет разницы частота смены кадров в 240 и 360 FPS. Однако игроки, которые играют в шутеры, прицеливаются быстрее именно при частоте смены кадров в 360 FPS. Кроме того, профессиональные геймеры подбирают для соревнований мониторы с высокой частотой обновления экрана. При частоте 60 Гц кадр меняется каждые 16 миллисекунд, при 144 Гц — каждые 6 миллисекунд.

Так насколько важен показатель частоты кадров? В кинематографе это не имеет большого значения, разве что чисто для восприятия картинки. А вот в играх, а тем более киберспорте – частота сцены кадров важна. Это не только удобство и комфорт, но и быстрота реакции.

От чего зависит показатель частоты кадров?

Основной компонент, который отвечает за это – видеокарт и чем она мощнее, тем с большей долей вероятности вы получите высокий показатель FPS на вашем ПК. Процессор хоть и не играет столь важную роль, но попробуйте добиться высокой частоты кадров со слабым процессором! Увы, не получится этого сделать, ведь процессором также участвует в обработке информации, в частности, управляет работой видеокарты.

Оперативная память. Чем её больше, тем больше информации вместится в неё и тем меньше будет погружаться информации с жёсткого диска. А как известно, ОЗУ работает быстрее, чем жёсткий диск.

Монитор должен быть с поддержкой смены высокой частоты кадров. У вас явно не получится добиться показателя в 120 FPS на мониторе, с граничной частотой 60 Гц.

Игра также имеет большое значение для этого показателя. Есть игры, в которых трудно добиться высокого показателя FPS даже на самых мощных ПК. Но есть и оптимизированные игры, которые и на откровенно слабом железе могут показать достойные результаты.

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