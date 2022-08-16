Ночная съемка в iPhone 14 Pro оказалась хуже, чем в iPhone 13 Pro

Популярный и достоверный инсайдер LeaksApplePro рассказал первые впечатления от использования iPhone 14 Pro и Pro Max. Тестировал смартфоны неизвестный источник, который не раскрывается.

Пользователя удивил 48-мегапиксельный датчик камеры. При дневной съемке, он показывала себя прекрасно, а вот ночные кадры получались хуже, чем у iPhone 13 Pro. Этот факт Apple, скорее всего, поправит с помощью обновления ПО. Однако, неизвестно прошивка выйдет до релиза новинок или после.

Также предполагается, что выросло время автономной работы смартфонов, примерно, на пару часов. Помимо этого, тестировщик похвал динамики и качество звука.

Отсутствие челки и новый вырез практически не внесли ничего нового. Выглядит по-другому, но работает все также.

Еще, инсайдер отметил увесистость версии iPhone 14 Pro Max — смартфон много весит и ощущается в руке «кирпичом». Размер камеры у обеих версий тоже кажется огромным.

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