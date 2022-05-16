Появились любительские концепты iPhone 14 в пяти цветах

В сети появились любительские концепты iPhone 14. Художник предположил, что новые цвета получат следующие названия: Deep Purple (фиолетовый), Cherry (красный), Royal Rose (розовый), Yale Blue (синий) и Teal (зелёный). Вот как они выглядят:

Согласно ранним утечкам, осенью Apple выпустит четыре версии iPhone 14. Эксклюзивные функции получат iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. У них больше не будет челки, останутся два выреза под фронтальную камеру и датчики Face ID.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!