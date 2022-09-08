Стало известно, сколько проработают iPhone 14 Pro на одном заряде

После вчерашней презентации iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max появились новые данные о них. Смартфоны получили экраны с вырезом Dynamic Island и режимом Always-on-display. В этом режиме экран будет показывать часы и другие данные при сниженном энергопотреблении — с частотой 1 Гц и затенением части дисплея.

Итак, согласно официальным данным, iPhone 14 Pro позволяет смотреть видео до 23 часов (20 часов потокового видео) и воспроизводить аудио до 75 часов. Старшая модель Pro Max сможет воспроизводить 29 часов видео (25 часов потокового) и 95 часов аудио.

Также эти модели получили зарядку на 20 Вт, которая способная «заполнить» батарею на 50% всего за полчаса.

Ранее компания МТС открыла предзаказы на iPhone 14 в России.

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