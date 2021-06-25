Инсайдер: iPhone 14 Max будет стоить от 900 долларов

Эксперт и аналитик TF International Минг-Чи Куо в своём прогнозе для инвесторов рассказал кое-что новое о будущем iPhone 14 Max, который выйдет в 2022 году. Он заявил, что модельный ряд будущего года будет включать iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Версии mini не ожидается.

Он отметил, что линейке будут представлены только модели с экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюйма, а версия iPhone 14 Max будет стоить от 900 долларов и выше. Это позволит сделать её намного популярнее.

Также ожидается, что модели Pro в линейке получат 48-мегапискельные камеры и сканеры отпечатка в экране. Само собой, это пока лишь прогнозы, ведь на данный момент не вышла даже модель iPhone 13.

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