М.Видео-Эльдорадо получила документ для легальной продажи iPhone 14

Группа М.Видео-Эльдорадо получила разрешительный документ, который позволяет запустить продажи iPhone 14 в России. Она стала первой в числе крупнейших российских ритейлеров, входящих в ассоциацию РАТЭК. Документ позволяет осуществлять законные продажи смартфонов новой линейки iPhone 14 с разрешения уполномоченных органов.

В группе отметили, что реализация первых iPhone 14, которые были оформлены в рамках предзаказа, начнется до конца текущей недели. Другая часть смартфонов может поступить в открытую продажу в ближайшее время. Вся техника из ассортимента ритейлера проходит необходимые таможенные процедуры, за неё уплачиваются пошлины и налоги.

Стоимость iPhone 14 на данный момент в «М.Видео» и «Эльдорадо» начинается от 84 999 рублей.

Ранее в РАТЭК заявляли, что iPhone и другие модели смартфонов не могут легально продаваться на российском рынке без соответствующих документов.

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