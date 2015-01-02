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Новости

iPhone 13 получит дисплеи LTPO

Хорошая новость для тех, кто следит за новостями о новых iPhone. По сообщениям зарубежных изданий, в устройствах линейки iPhone 13 будет использоваться OLED-дисплеи, созданные по технологии LTPO. Напомним, что данная технология создавалась в недрах Apple и позволяет дисплею работать на частоте 120 Гц, при этом, не убивая так быстро батарею. Поставщиком станет Samsung, которая намерена выпускать до 60 тыс. экземпляров в месяц.

Ожидается, что со временем Apple также задействует в этом процессе LG, но пока вся надежда на Samsung. Кстати, в модельном ряду iPhone 13 лишь два флагманских смартфона получат дисплеи LTPO. А вот уже линейка iPhone 14 полностью получит дисплеи, выполненные согласно новой технологии. Стоит отметить, что для создания таких панелей требуется больше времени и финансовых затрат.

  • Iphone 13 2 1

Скажем, что экономия в разряде аккумулятора составляет от 5 до 15 процентов, что не так уж и мало. Впервые, данный тип дисплея был применен в часах Watch Series 4, где можно было регулировать частоту обновления вплоть до 1 Гц. Первым из смартфонов с таким дисплеем стал Samsung Galaxy Note20 Ultra. Кстати, ходили слухи, что еще смартфоны из линейки iPhone 12 должны были получить OLED-дисплеи, созданные по технологии LTPO. Но тогда у производителя банально не хватило средств для внедрения двух новых технологий: LTPO и 5G.

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Источник:
Gsmarena
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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