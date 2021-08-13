iPhone 13 получит более ёмкую батарею и цену прошлогодней модели

Появляются новые данные о iPhone 13. На сей раз это сведения от компании TrendMicro. По её сведениям, новые смартфоны получат аккумуляторы повышенной ёмкости и поддержку mmWave 5G за пределами США.

Отмечается, что смартфоны получили новую компоновку. Это позволило увеличить ёмкость батарей:

iPhone 13 Pro Max получит батарею на 4352 мА•ч вместо 3687 мА•ч у iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13 и iPhone 13 Pro получат аккумуляторы ёмкостью 3095 мА•ч вместо 2815 мА•ч.

iPhone 13 mini получит батарею на 2406 мА•ч вместо 2227 у мА•ч.

Помимо этого, обещана технология быстрой зарядки мощностью 25 Вт. При этом iPhone 12 поддерживает 22-ваттную зарядку, но сама компания продаёт только модель на 20 Вт. Также подтверждаются старые слухи, что iPhone 13 получит лазерный дальномер. Возможно, он будет во всех моделях.

В качестве процессора ожидается Apple A15 Bionic, который изготавливается по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Также у новинок будут экраны с частотой до 1 до 120

Что касается цен, то источник утверждает, что серия iPhone 13 будет идентична в этом плане моделям iPhone 12. То есть — цены не изменятся. Хотя удешевление, проводимое Apple, может сказаться на качестве.