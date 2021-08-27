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Новости

iPhone 13 окажутся дороже предшественников

Компания Apple намерена увеличить стоимость iPhone 13. Таким образом, они будут дороже нынешней линейки, что позволит компенсировать затраты на производство процессоров и иных чипов. Точных цифр пока нет.

Суть в том, что компания TSMC, один из крупнейших производителей чипов, намерена повысить стоимость выпускаемой продукции до 20%. Это приведёт к росту стоимости новых процессоров Apple на 3-5%.

Отметим, что многие производители ноутбуков в этом году подняли цены на 5-10%, то же самое может произойти и с другими продуктами. Эксперты считают, что производители просто повысят цены на всю технику, чтобы компенсировать собственные затраты.

Источник:
ITHome

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