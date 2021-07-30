iPhone 13 может стать дефицитным

Неприятные слухи, похоже, окажутся правдой. Компания Apple заявила, что глобальная нехватка микросхем может повлиять на производство iPhone 13. Как отметил генеральный директор компании Тим Кук, дефицитные микросхемы производятся по более старым технологиям, но они важны для айфонов.

При этом проблема касается не только смартфонов, но также видеокарт и других отраслей микроэлектроники. Всё дело в пандемии коронавируса, из-за которого приостановили работу многие заводы. Также проблема усугубилась из-за повышения спроса на бытовую электронику и переход на удалённую работу.

При этом подобная ситуация может ударить в первую очередь по мелким производителям. Например, об этом сообщила компания HMD Global, производящая устройства под брендом Nokia.

Помимо чипов, наблюдается нехватка драйверов дисплеев, процессоров и прочих устройств.