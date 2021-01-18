iPhone 13 может получить сканер отпечатка пальца

Похоже, что у iPhone 13 (или iPhone 12S) будет как минимум ещё одна новая «фишка». Сообщается, что компания Apple тестирует подэкранный сканер отпечатков пальцев для моделей 2021 года.

Таким образом, в Купертино явно хотят совместить две технологии идентификации пользователя — Face ID и сканер отпечатка. Такое уже реализовано в смартфонах на Android. Кроме того, такой способ авторизации полезен в условиях пандемии из-за масок.

В Apple также обсуждают полный отказ от разъема для зарядки. Планируется не просто заменить Lightning на USB Type-C, а вовсе отказаться от кабелей. Насколько это оправданный шаг — другой вопрос. Кроме того, им приписывают новые дисплеи.

Помимо этого, компания ведёт работу над складным смартфоном, уже тестируется несколько разных прототипов — с гибким экраном, двумя дисплеями и так далее. Однако до релиза ещё пройдёт немало времени.