iPhone 12 показали со всех сторон до анонса

Анонс новых флагманских смартфонов iPhone 12 ожидается только 13 октября, но в сети уже появились фото внешнего вида смартфонов.

Компания Benks начала производство защитных стёкол и других аксессуаров для новинок, а также показала их внешний вид со всех сторон.

Судя по имеющимся изображениям, новинки получат дизайн в стиле старых моделей. Точнее говоря, у них будет рамка, как у iPhone 4, что и было обещано ранее многими инсайдерами.

При этом ранее в сети появились фото задней панели всех четырёх моделей, а также спецификации и цены.