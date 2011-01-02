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Новости

iPhone 12 показали со всех сторон до анонса

Анонс новых флагманских смартфонов iPhone 12 ожидается только 13 октября, но в сети уже появились фото внешнего вида смартфонов.

Компания Benks начала производство защитных стёкол и других аксессуаров для новинок, а также показала их внешний вид со всех сторон.

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Судя по имеющимся изображениям, новинки получат дизайн в стиле старых моделей. Точнее говоря, у них будет рамка, как у iPhone 4, что и было обещано ранее многими инсайдерами.

При этом ранее в сети появились фото задней панели всех четырёх моделей, а также спецификации и цены.

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Источник:
IThome
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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