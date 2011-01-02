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Новости

Инсайдер опубликовал цены, дату выхода и характеристики iPhone 12

Презентация iPhone 12 ожидается 13 октября, но китайский инсайдер Kang опубликовал в Weibo все основные данные о четырёх моделях смартфонов.

Для начала — общие параметры для них:

  • поддержка сети 5G;
  • экраны Super Retina XDR с покрытием Ceramic Shield (стекло с керамическим слоем для большей прочности);
  • съёмка видео в формате Dolby Vision HDR;
  • быстрая беспроводная зарядка на 15 Вт (называется MagSafe)
  • зарядных устройств и наушников в коробке не будет;
  • данных о частоте в 120 Гц пока нет.

Теперь отдельно по моделям.

iPhone 12 mini

  • Цена от 699 долларов;
  • экран с диагональю 5,4 дюйма;
  • Объём памяти 64, 128 или 256 ГБ;
  • Два датчика тыльной камеры: основной + ультраширокоугольный модули с диафрагмой f/ 1.6;
  • пять цветов: чёрный, белый, красный, зелёный, синий;
  • предзаказ с 16-17 октября, в продаже 23-24 октября.

iPhone 12

  • Цена от 799 долларов;
  • экран с диагональю 6,1 дюйма;
  • 64, 128 или 256 ГБ памяти;
  • Два датчика тыльной камеры: основной + ультраширокоугольный модули с диафрагмой f/ 1.6;
  • пять цветов: чёрный, белый, красный, зелёный, синий;
  • предзаказ с 16-17 октября, в продаже 23-24 октября.

iPhone 12 Pro

  • от 999 долларов;
  • экран с диагональю 6,1 дюйма;
  • Объём памяти 128, 256 или 512 ГБ;
  • Три датчика тыльной камеры: основной + ультраширокоугольный + телефото (4Х оптический зум);
  • модуль LiDAR для точного определения расстояния до объёктов (как у iPad Pro);
  • четыре цвета: золотой, серебристый, графитовый, синий;
  • предзаказ с 6-7 ноября, в продаже 12-13 ноября.

iPhone 12 Pro MAX

  • от 1099 долларов;
  • экран с диагональю 6,7 дюйма;
  • Объём памяти 128, 256 или 512 ГБ;
  • Три датчика тыльной камеры: основной + ультраширокоугольный + телефото (5Х оптический зум). Сенсор основного модуля на 47% больше, чем у iPhone 12 Pro (пиксели 1,7 мкм);
  • модуль LiDAR для точного определения расстояния до объёктов (как у iPad Pro);
  • четыре цвета: золотой, серебристый, графитовый, синий;
  • предзаказ с 6-7 ноября, в продаже 12-13 ноября.

Помимо этого, на презентации могут показать HomePod Mini с голосовым помощником Siri за 99 долларов. Предзаказ — 6-7 ноября, начало продаж — 16-17 числа.

Европейские цены предположительно выглядят так:

  • iPhone 12 mini (64 ГБ): 810 евро;
  • iPhone 12 (64 ГБ): 860 евро;
  • iPhone 12 Pro (128 ГБ): 1160 евро;
  • iPhone 12 Pro Max (128 ГБ): 1260 евро.
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Источник:
Twitter
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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