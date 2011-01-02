Инсайдер опубликовал цены, дату выхода и характеристики iPhone 12

Презентация iPhone 12 ожидается 13 октября, но китайский инсайдер Kang опубликовал в Weibo все основные данные о четырёх моделях смартфонов.
Для начала — общие параметры для них:
- поддержка сети 5G;
- экраны Super Retina XDR с покрытием Ceramic Shield (стекло с керамическим слоем для большей прочности);
- съёмка видео в формате Dolby Vision HDR;
- быстрая беспроводная зарядка на 15 Вт (называется MagSafe)
- зарядных устройств и наушников в коробке не будет;
- данных о частоте в 120 Гц пока нет.
Теперь отдельно по моделям.
iPhone 12 mini
- Цена от 699 долларов;
- экран с диагональю 5,4 дюйма;
- Объём памяти 64, 128 или 256 ГБ;
- Два датчика тыльной камеры: основной + ультраширокоугольный модули с диафрагмой f/ 1.6;
- пять цветов: чёрный, белый, красный, зелёный, синий;
- предзаказ с 16-17 октября, в продаже 23-24 октября.
iPhone 12
- Цена от 799 долларов;
- экран с диагональю 6,1 дюйма;
- 64, 128 или 256 ГБ памяти;
- Два датчика тыльной камеры: основной + ультраширокоугольный модули с диафрагмой f/ 1.6;
- пять цветов: чёрный, белый, красный, зелёный, синий;
- предзаказ с 16-17 октября, в продаже 23-24 октября.
iPhone 12 Pro
- от 999 долларов;
- экран с диагональю 6,1 дюйма;
- Объём памяти 128, 256 или 512 ГБ;
- Три датчика тыльной камеры: основной + ультраширокоугольный + телефото (4Х оптический зум);
- модуль LiDAR для точного определения расстояния до объёктов (как у iPad Pro);
- четыре цвета: золотой, серебристый, графитовый, синий;
- предзаказ с 6-7 ноября, в продаже 12-13 ноября.
iPhone 12 Pro MAX
- от 1099 долларов;
- экран с диагональю 6,7 дюйма;
- Объём памяти 128, 256 или 512 ГБ;
- Три датчика тыльной камеры: основной + ультраширокоугольный + телефото (5Х оптический зум). Сенсор основного модуля на 47% больше, чем у iPhone 12 Pro (пиксели 1,7 мкм);
- модуль LiDAR для точного определения расстояния до объёктов (как у iPad Pro);
- четыре цвета: золотой, серебристый, графитовый, синий;
- предзаказ с 6-7 ноября, в продаже 12-13 ноября.
Помимо этого, на презентации могут показать HomePod Mini с голосовым помощником Siri за 99 долларов. Предзаказ — 6-7 ноября, начало продаж — 16-17 числа.
Европейские цены предположительно выглядят так:
- iPhone 12 mini (64 ГБ): 810 евро;
- iPhone 12 (64 ГБ): 860 евро;
- iPhone 12 Pro (128 ГБ): 1160 евро;
- iPhone 12 Pro Max (128 ГБ): 1260 евро.
Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
Комментарии