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Новости

Производитель чехлов рассекретил дизайн всех iPhone 12

На будущей неделе ожидается анонс новых смартфонов iPhone 12. Но уже сейчас в сети стали доступны свежие изображения, опубликованные производителем чехлов Totallee. Они раскрыли внешний вид новинок с тыльной стороны.

  • Iphone 12 Mini Large
    iPhone 12 Mini
  • Iphone 12 Large
    iPhone 12
  • Iphone 12 Pro Large
    iPhone 12 Pro
  • Iphone 12 Pro Max Case Large
    iPhone 12 Pro Max

На фото показаны все модели серии — от самого маленького iPhone 12 Mini до самого крупного и дорогого iPhone 12 Pro Max.

Судя по изображениям, две младшие модели (iPhone 12 Mini и iPhone 12) получили двойные камеры, а iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — тройные. О других данных, вроде спецификаций и цен, мы уже сообщали.

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Источник:
9to5mac
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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