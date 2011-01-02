Производитель чехлов рассекретил дизайн всех iPhone 12

На будущей неделе ожидается анонс новых смартфонов iPhone 12. Но уже сейчас в сети стали доступны свежие изображения, опубликованные производителем чехлов Totallee. Они раскрыли внешний вид новинок с тыльной стороны.

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

На фото показаны все модели серии — от самого маленького iPhone 12 Mini до самого крупного и дорогого iPhone 12 Pro Max.

Судя по изображениям, две младшие модели (iPhone 12 Mini и iPhone 12) получили двойные камеры, а iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — тройные. О других данных, вроде спецификаций и цен, мы уже сообщали.