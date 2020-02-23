iPhone 12 может стать дешевле iPhone 11

Неожиданно, но один из новых iPhone 12 станет дешевле iPhone 11. Однако скидка составит всего каких-то 50 долларов, но спасибо и на этом.
Информацию о ценах появилась у авторитетного инсайдера Джона Проссера (Jon Prosser), который довольно часто публикует достоверную информацию. По его данным самая младшая модель из линейки iPhone 12 сменит iPhone 11 и его ценник будет начинаться от 650 долларов. Что дешевле всего на 50 долларов, чем iPhone 11.
Самая доступная модель получит 5,4 дюймовый OLED-дисплей, а после пойдёт смартфона с 6,1-дюймовым экраном от 750 долларов.
Выход новых айфонов ожидается традиционно в сентябре, но из-за коронавируса премьеру могут перенести на октябрь.
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