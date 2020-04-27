Apple выпустит iPhone 12 на месяц позже

Apple всё-таки выпустит новую линейку iPhone 12, но сроки анонса сдвинутся на месяц запланированного.

Традиционно презентация новых айфонов проходит в сентябре, а теперь её перенесли на октябрь. Именно так утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на источник внутри корпорации. Решение о переносе связано из-за коронавируса, который парализовал работу ключевых заводов.

По предварительным данным, Apple выпустит в текущем году четыре новых модели iPhone. Две заменят iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а другие станут преемниками iPhone 11.