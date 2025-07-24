Telegram тестирует рейтинг пользователей: что известно о новой системе уровней

В бета-версии Telegram появилась тестовая функция «платёжного рейтинга», показатель, который отражает надёжность пользователя в финансовых транзакциях внутри мессенджера. Об этом сообщили авторы TeleLakel, ссылаясь на тестовую сборку приложения для macOS.

На текущем этапе рейтинг виден только самому пользователю и сопровождается подсказкой: «Уровень профиля отражает платёженадёжность пользователя». Максимум — 100 уровней. Чтобы продвинуться вверх, нужно потратить 1000 Telegram Stars: купить звёзды, подарить их или использовать на внутренние покупки.

Пока неясно, будут ли учитываться ранее совершённые транзакции. Также неизвестно, как именно Telegram планирует использовать рейтинг. В сообществе предполагают, что он повлияет на лимиты при отправке подарков. Например, на их количество или доступность определённых коллекционных версий.

Ранее в коде бета-версии уже находили строки, указывающие на возможные ограничения: часть подарков будет доступна только подписчикам Telegram Premium, а для некоторых пользователей введут лимит на количество подарков в день.

Telegram Stars — внутренняя валюта мессенджера, запущенная в июне 2024 года. Её стоимость зависит от платформы: в iOS — около 2700 ₽ за набор, в Premium Bot — от 1649 ₽. Подарки на базе Stars появились в октябре, а с января 2025 года их можно улучшать и продавать. По данным Giftstat, рыночная капитализация подарков на 24 июля 2025 года составила около $64,9 млн.