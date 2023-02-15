iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в России в 2022 году

Аналитики Центра Big Data МТС провели исследование по данным о телефонах и смартфонах, зарегистрированных в сети с 2008 года. Исследование показало, что в конце 2000-х годов наибольшим спросом среди россиян пользовались устройства Nokia, а именно модели бизнес-класса 6300 и упрощенная 1100. В то время единственным соперником у бренда был Samsung, который возглавлял ТОП-20 с бюджетной моделью E1080.

Однако после 2018 года смартфоны Nokia полностью исчезли из рейтинга, в то время как Samsung начала удерживать лидерские позиции. В 2011 году рейтинг популярных смартфонов пополнился первым iPhone 4 от компании Apple, а с 2013 года гаджеты этого бренда постоянно занимали первое место.

В 2016 году впервые Apple обогнала Samsung в сумме всех моделей, а по данным за 2022 год iPhone разных моделей занимали 7 позиций в ТОП-20. Остальные места распределились между брендами Honor, Xiaomi и Samsung. Однако самым популярным телефоном среди россиян оказался iPhone 11, заняв первое место по популярности.