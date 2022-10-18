Анонс новых iPad и iPad Pro состоится 18 октября

Популярный журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что новые iPad должны представить уже сегодня (18 октября). Точнее, Apple просто выпустит пресс-релизы с анонсами, а специального мероприятия компания проводить не будет.

Ожидается, что iPad Pro нового поколения получит чип M2 и беспроводную зарядку MagSafe. Значительных изменений в дизайне устройств ждать не стоит. Всего будет две версии: 11 и 12,9 дюймов.

Также готовится к выходу iPad Pro 10. Ему приписывают 10,5-дюймовый дисплей, процессор A14 Bionic, тонкие рамки, порт USB-C и поддержку стилуса Apple Pencil второго поколения.

Ждать пресс-релизов на новинки стоит ближе к вечеру. Помимо этого, журналист сообщает, что iPadOS 16 появится на следующей неделе, скорее всего, перед стартом продаж новых iPad.

Кстати, магазины не дожидаются официального выхода. В Target уже продают чехол для iPad (2022) с поддержкой стилуса Apple Pencil 2.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!