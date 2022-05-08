iPad Pro на M2 появился на концептуальных рендерах

Будущий iPad Pro 2022 с процессором M2 появился на концептуальных рендерах. Их создал дизайнер Владимир.

Новый iPad Pro могут представить вместе с линейкой iPhone 14 в сентябре. К этому времени текущие 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели планшеты на M1 приблизятся к 16 месяцам с момента выпуска (май 2021 года).

На изображениях рамки стали более тонкие, но появилась челка. Скорее всего, там разместят датчики Face ID.

Логотип на задней панели стал стеклянным и увеличенным. Предполагается, что новый iPad Pro получит функцию магнитной зарядки MagSafe.

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