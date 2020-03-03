Huawei P40 Lite поступил в продажу в Испании

На прошлой неделе Huawei представила доступный смартфон P40 Lite. Сейчас он поступил в продажу в Испании (там же, где и была его премьера).

Стоимость Huawei P40 Lite за версию с 6/128 Гб памяти составляет €299. В подарок с новинкой идут беспроводные наушники Freebuds 3. Полная их стоимость — €179.

Смартфон доступен в трёх цветах: зеленом, чёрном и розовом.

Huawei P40 Lite получил 6,4-дюймовый Full HD+ дисплей, квадрокамеру с основным датчиком на 48 Мп, поддержку NFC, процессор Kirin 810 и ёмкий аккумулятор на 4200 мАч. Смартфон работает на Android 10 с фирменной оболочкой EMUI. Однако, сервисов и приложений Google он не получил — производитель заменил их на Huawei Mobile Services (HMS), в котором есть магазин приложений AppGallery.