Apple представила новый iPad Pro с чипом M5 и фирменными модулями связи

Apple представила новый планшет iPad Pro. Ключевым изменением стал переход на новейший процессор Apple M5, который в задачах ИИ в 3,5 раза производительнее iPad Pro на M4.

Стандартная вычислительная мощность также увеличилась — 3D-рендеринг с трассировкой лучей стал в 1,5 раза быстрее, а общая скорость рендеринга выросла в 6,7 раза по сравнению с iPad Pro на M1.

Помимо нового чипа, iPad Pro получил фирменный модуль связи Apple N1 для Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. При этом версии с SIM-картами оснащены модемом Apple C1X, обеспечивающим до 50% более быструю передачу данных.

Пропускная способность памяти увеличена до 150 ГБ/с, а скорость чтения и записи выросла вдвое. Модели на 256 и 512 ГБ получили 12 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ у предшественников.

Дисплеи остались без изменений — 11- и 13-дюймовые Ultra Retina XDR. Встроенные аккумуляторы обеспечивают до 10 часов работы.

Толщина 11-дюймовой модели составляет 5,3 мм, 13-дюймовой — 5,1 мм

Новый iPad Pro доступен для предзаказа уже сегодня, а в магазинах он появится в среду, 22 октября. Цены остались прежними:

11-дюймовый iPad Pro — от $999 (~78 700 рублей);

13-дюймовый iPad Pro — от $1299 (~102 300 рублей).

Кроме того, Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro и Vision Pro на чипах M5.