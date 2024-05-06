Российские силовики получат ещё один инструмент поиска интернет-пользователей

Минцифры планирует увеличить список данных об интернет-пользователях, которые необходимо собирать и передавать правоохранительным органам по их запросу.

По данным Forbes, интернет-провайдеры должны будут сохранять не только информацию об IP-адресах пользователей, но и номера сетевых портов, использованных для доступа в интернет. Это изменение поможет более точно идентифицировать лиц, опубликовавших или распространивших незаконный контент.

У провайдеров уже существует необходимая техническая возможность для сбора и хранения такой информации.