Будущий iPad Pro получит чип M6 и систему охлаждения с паровой камерой

Следующее поколение iPad Pro, по данным издания Power On, получит новую систему охлаждения с использованием паровой камеры. Это позволит повысить производительность планшета без установки вентиляторов и сохранить тонкий корпус.

В модели iPad Pro с чипом M4 Apple уже изменила систему отвода тепла, добавив медный радиатор, который рассеивает тепло через логотип компании на задней панели.

iPad Pro M4 Apple представила новый iPad Pro с чипом M5 и фирменными модулями связи

Однако для более мощных чипов этого оказалось недостаточно. В версии с процессором M6 компания планирует перейти на решение с паровой камерой — такую технологию Apple впервые использовала в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, где она помогла устранить перегрев при высокой нагрузке и в играх.

По информации журналиста Марка Гурмана (Bloomberg), внедрение технологии планируется в рамках следующего цикла обновлений iPad Pro — примерно весной 2027 года. Apple придерживается 18-месячного цикла выпуска новых моделей, поэтому ближайшее поколение с чипом M5 останется без этой технологии.

Новый iPad Pro с M6, по предварительным данным, будет построен на 2-нм архитектуре и станет самым производительным планшетом компании.