Будущий iPad Pro получит чип M6 и систему охлаждения с паровой камерой | The GEEK
close
Новости

Будущий iPad Pro получит чип M6 и систему охлаждения с паровой камерой

Еще больше производительности!
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 12:59

Следующее поколение iPad Pro, по данным издания Power On, получит новую систему охлаждения с использованием паровой камеры. Это позволит повысить производительность планшета без установки вентиляторов и сохранить тонкий корпус.

В модели iPad Pro с чипом M4 Apple уже изменила систему отвода тепла, добавив медный радиатор, который рассеивает тепло через логотип компании на задней панели.

iPad Pro M4

Apple представила новый iPad Pro с чипом M5 и фирменными модулями связи

Однако для более мощных чипов этого оказалось недостаточно. В версии с процессором M6 компания планирует перейти на решение с паровой камерой — такую технологию Apple впервые использовала в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, где она помогла устранить перегрев при высокой нагрузке и в играх.

По информации журналиста Марка Гурмана (Bloomberg), внедрение технологии планируется в рамках следующего цикла обновлений iPad Pro — примерно весной 2027 года. Apple придерживается 18-месячного цикла выпуска новых моделей, поэтому ближайшее поколение с чипом M5 останется без этой технологии.

Новый iPad Pro с M6, по предварительным данным, будет построен на 2-нм архитектуре и станет самым производительным планшетом компании.

id·213339·20251027_1259
Базовый iPhone 18 получит оперативную память от iPhone 17 Pro
Apple увеличит производство AirPods в Индии
Apple снимет с производства компоненты для iPhone Air до конца года
Apple отказалась принимать оригинальную гарнитуру Vision Pro по программе Trade-In
Apple сокращает производство iPhone Air на 90% из-за низкого спроса
Названы самые популярные ноутбуки у россиян в 2025 году
Фронтальная камера iPhone 17 Pro возглавила рейтинг DxOMark
В iOS 26.1 beta 4 появились настройки прозрачности интерфейса и возможность отключить свайп на камеру
Apple не ожидала такого спроса: iPhone Air продан в Китае за считаные минуты
Монету со Стивом Джобсом выпустят в США
Apple представила новый iPad Pro с чипом M5 и фирменными модулями связи
Bloomberg: Apple представит новые iPad Pro, Vision Pro и MacBook Pro на следующей неделе

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры

  2. Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры

  4. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  5. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  6. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры
Смотреть все обзоры