Будущий iPad Pro получит чип M6 и систему охлаждения с паровой камерой

Следующее поколение iPad Pro, по данным издания Power On, получит новую систему охлаждения с использованием паровой камеры. Это позволит повысить производительность планшета без установки вентиляторов и сохранить тонкий корпус.
В модели iPad Pro с чипом M4 Apple уже изменила систему отвода тепла, добавив медный радиатор, который рассеивает тепло через логотип компании на задней панели.
iPad Pro M4
Однако для более мощных чипов этого оказалось недостаточно. В версии с процессором M6 компания планирует перейти на решение с паровой камерой — такую технологию Apple впервые использовала в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, где она помогла устранить перегрев при высокой нагрузке и в играх.
По информации журналиста Марка Гурмана (Bloomberg), внедрение технологии планируется в рамках следующего цикла обновлений iPad Pro — примерно весной 2027 года. Apple придерживается 18-месячного цикла выпуска новых моделей, поэтому ближайшее поколение с чипом M5 останется без этой технологии.
Новый iPad Pro с M6, по предварительным данным, будет построен на 2-нм архитектуре и станет самым производительным планшетом компании.
