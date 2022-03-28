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Новости

Apple осенью выпустит iPad Pro на чипе M2

Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщает, что Apple планирует выпустить обновленный iPad Pro осенью 2022 года. Новинка будет работать на чипе M2.

Изначально предполагалось, что iPad Pro с M2 выйдет на весеннем мероприятии Apple, которое прошло 8 марта. Там были представлены первые ноутбуки на этом же чипе.

Журналист также сообщает, что новые iPad Pro получат магниты для беспроводной зарядки MagSafe.

Apple за последние 2-3 года выпустили огромное количество iPad. В каждой линейке выходило по устройству точно: iPad, iPad mini, iPad Air и iPad Pro. Видимо, купертиновцы будут штамповать свои планшеты до тех пор, пока каждый человек на планете не купит себе это устройство.

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Источник:
Macrumors

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