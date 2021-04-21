iOS 14.5 выйдет на следующей неделе — Apple ненароком подтвердила это

Вчера компания Apple представила целый ряд устройств, в том числе беспроводные радиометки AirTag. И, похоже, в Купертино ненароком рассекретили кое-что ещё.

Для использования AirTag требуется iPhone или iPod touch с iOS 14.5 или новее, либо iPad с iPadOS 14.5 или новее. Эти обновления программного обеспечения будут доступны со следующей недели. Клиенты должны иметь Apple ID и войти в свою учетную запись iCloud. Для некоторых функций требуется, чтобы функция Find My была включена в настройках iCloud. Apple

Таким образом, обновление ОС стоит ждать уже через несколько дней. Само собой, потребуется время на развёртывание, однако сам факт подтверждён компанией.

Отметим, что iOS 14.5 должна стать последней версией из 14-й линейки перед выходом iOS 15. В будущей версии системы обещают серьёзные изменения, однако она не будет работать на ряде устаревших смартфонов.