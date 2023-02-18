Intel Core i9-13950HX показал производительность на уровне флагманского CPU AMD Ryzen 9 7950X

Издание Hardwaretimes решило протестировать ноутбук Razer Blade 16 в новой версии бенчмарка Geekbench 6, который показал достаточно внушительные результаты. В результате выяснилось, что производительность мобильного процессора Intel примерно на одном уровне производительности лидирующего процессора AMD для настольных компьютеров.

В частности, мобильный процессор Intel Core i9-13950HX показал производительность, сравнимую с флагманским процессором AMD Ryzen 9 7950X для настольных ПК. В однопоточном тесте Core i9-13950HX набрал 2737 баллов в Geekbench 6, а в многопоточном тесте – 16 569 баллов. Сравнительно, итоги Ryzen 9 7950X составляют 2750 и 18 551 баллов соответственно.

Хотя AMD теоретически находится впереди, следует помнить, что его TDP выше, и он разработан для совершенно другого типа охлаждения. Тем не менее, Core i9-13950HX имеет большее количество ядер – 24 против 16 у Ryzen 9 7950X. Можно сказать, что Intel выполнила отличную работу в разработке процессоров Core i9-13950HX.

Кроме того, Razer Blade 16 оснащается графическим процессором GeForce RTX 4090 Laptop, который также прошел текст. Результаты OpenCL составили 190 024 балла, что эквивалентно производительности настольной видеокарты GeForce RTX 3090 в районе 199 120 баллов. Если GeForce RTX 4090 Laptop будет разогнана, то она может стать еще быстрее, чем GeForce RTX 3090 Ti.