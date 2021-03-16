Instagram ограничил функционал для взрослых

Социальная сеть запретила взрослым отправку личных сообщений подросткам, которые на них не подписаны. Таким образом Instagram старается обезопасить молодую аудиторию.

Также в этом помогут специальные уведомления, напоминающие быть внимательными при обмене фотографиями, видео и прочей личной информацией с неизвестными личностями. Кроме того, соцсеть добавит подсказки указывающие на взрослых, которые проявляют потенциально подозрительное поведение.

Работу алгоритмов соцсеть не раскрывает, но отмечает, что анализирует количество подписок и отправленных сообщений в сторону несовершеннолетних пользователей.

Скорое технологическое нововведение Instagram позволит определять возраст человека при регистрации аккаунта. Официально в соцсети можно зарегистрироваться с 13 лет, но никто не мешает указывать любой го рождения.