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Инсайдер: ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion портируют на Nintendo Switch 2

Bethesda активно работает над версией для портативной консоли.

22 апреля Bethesda официально представила ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion на PS5, Xbox Series и ПК. Согласно последним слухам, обновлённая версия культовой ролевой игры может появиться и на Nintendo Switch 2.

По словам известного инсайдера eXtas1stv, Bethesda активно работает над портом The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на Switch 2.

Напомним, в начале апреля Nintendo раскрыла особенности новой портативной консоли. Официальные продажи Switch 2 стартуют 5 июня. Через несколько дней после этого Microsoft проведёт Xbox Games Showcase 2025, на котором вполне может анонсировать порт The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.


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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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