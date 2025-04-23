Инсайдер: ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion портируют на Nintendo Switch 2

22 апреля Bethesda официально представила ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion на PS5, Xbox Series и ПК. Согласно последним слухам, обновлённая версия культовой ролевой игры может появиться и на Nintendo Switch 2.

По словам известного инсайдера eXtas1stv, Bethesda активно работает над портом The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на Switch 2.

Напомним, в начале апреля Nintendo раскрыла особенности новой портативной консоли. Официальные продажи Switch 2 стартуют 5 июня. Через несколько дней после этого Microsoft проведёт Xbox Games Showcase 2025, на котором вполне может анонсировать порт The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.



