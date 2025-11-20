Спутниковая связь выходит на рельсы: БЮРО 1440 показало терминал для подвижного состава | The GEEK
Спутниковая связь выходит на рельсы: БЮРО 1440 показало терминал для подвижного состава

Терминал поддерживает стабильную спутниковую связь при скорости движения до 400 км/ч и работает в широком температурном диапазоне.
Валентин Снежин сегодня в 14:10

На форуме «Цифровые решения» БЮРО 1440 показало прототип спутникового терминала, разработанного для железнодорожных составов. Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях, характерных для подвижного транспорта: перепады температур, вибрации и нестабильное электропитание.

Терминал сохраняет работу при температурах от –50 до +50 °C, подключается к сети поездов на 110 В и, по данным компании, обеспечивает устойчивую спутниковую связь на скоростях до 400 км/ч. Конструкция подходит для установки как на традиционные локомотивы, так и на составы дальнего следования и будущие высокоскоростные маршруты.

По оценке опрошенных The GEEK специалистов в области железнодорожной инфраструктуры, подобные решения становятся критически важными по мере цифровизации отрасли. На ряде магистралей до сих пор присутствуют протяжённые участки без устойчивой связи. Спутниковый канал решает проблему передачи телеметрии и служебных данных в реальном времени, независимо от географии и погодных условий.

Кроме того, терминал может использоваться как часть систем контроля состояния оборудования: от диагностики узлов до анализа вибраций и температур. Такие данные необходимы для перехода к обслуживанию по фактическому состоянию, а не по регламенту.

По мнению экспертов, терминал может выступать в роли резервного коммуникационного канала для критически важных систем: сигнализации, служебной связи и информационных сервисов. При этом пассажирский интернет остаётся вторичной задачей.

Собеседники The GEEK подчёркивают, что железнодорожная инфраструктура в РФ и ряде стран активно движется в сторону автоматизации процессов — от логистики до технического контроля. Спутниковый канал становится элементом той самой «сквозной цифровизации», о которой отрасль говорит последние годы.

Если терминал БЮРО 1440 дойдёт до серийного производства, он может стать одним из инструментов, обеспечивающих непрерывность и отказоустойчивость связи на транснациональных маршрутах, где традиционная сеть часто недоступна.

