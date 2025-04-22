ИгрыНовости

Bethesda выпустила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion

Долгожданное переиздание легендарной RPG.

Bethesda официально представила обновлённую версию культовой RPG — The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Переиздание легендарной игры 2006 года получило новый движок Unreal Engine 5, современную графику и улучшенные механики.

Разработчики серьёзно обновили визуальную составляющую: освещение, текстуры, анимации и модели персонажей стали соответствовать уровню современных проектов. Были также пересмотрены игровые механики, однако дух оригинала и основные особенности остались нетронутыми.

Игрокам вновь предстоит отправиться в фантастический мир Тамриэля, чтобы остановить вторжение даэдра. Обширные возможности редактора персонажей позволяют выбрать расу, внешность и развить уникальные навыки — будь то магия, ближний бой или скрытность.

В комплект входит не только сама обновлённая игра, но и все вышедшие дополнения, включая Knights of the Nine и Shivering Isles. Новинка уже доступна для пользователей ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Обладателям подписки Game Pass на платформах Microsoft платить отдельно не придётся. Цена — $50 (~4000 рублей).



Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Началась крауд-кампания настольной игры по «Готике»
сегодня в 20:00
Bethesda выпустила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion
сегодня в 19:29
Топ-5 самых популярных наушников в России в первом квартале 2025 года
сегодня в 15:40
Новые рабочие промокоды в Standoff 2 на апрель 2025
сегодня в 12:00
Новые рабочие промокоды в Honkai: Star Rail на апрель 2025
сегодня в 12:00
Новые промокоды в Genshin Impact на апрель 2025
сегодня в 12:00
Рабочие промокоды в «Мир танков» на апрель 2025
сегодня в 12:00
Рабочие промокоды в Roblox на апрель 2025
сегодня в 12:00
Каждый пятый россиянин скрывает использование ИИ от руководства
сегодня в 09:29
TCL представила серию QLED-телевизоров P7K с поддержкой Dolby Vision и Google TV
вчера в 22:44

Обзоры на The GEEK