Bethesda выпустила ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion

Bethesda официально представила обновлённую версию культовой RPG — The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Переиздание легендарной игры 2006 года получило новый движок Unreal Engine 5, современную графику и улучшенные механики.

Разработчики серьёзно обновили визуальную составляющую: освещение, текстуры, анимации и модели персонажей стали соответствовать уровню современных проектов. Были также пересмотрены игровые механики, однако дух оригинала и основные особенности остались нетронутыми.

Игрокам вновь предстоит отправиться в фантастический мир Тамриэля, чтобы остановить вторжение даэдра. Обширные возможности редактора персонажей позволяют выбрать расу, внешность и развить уникальные навыки — будь то магия, ближний бой или скрытность.

В комплект входит не только сама обновлённая игра, но и все вышедшие дополнения, включая Knights of the Nine и Shivering Isles. Новинка уже доступна для пользователей ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Обладателям подписки Game Pass на платформах Microsoft платить отдельно не придётся. Цена — $50 (~4000 рублей).