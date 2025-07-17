Поврежденная степлером Nintendo Switch 2 продана на аукционе за $250 000

Курьезный инцидент, получивший название «Staplegate», обернулся невероятным успехом для GameStop. Поврежденная сотрудником магазина консоль Nintendo Switch 2 была продана на благотворительном аукционе за внушительные $250 000.

Инцидент произошел в июне в одном из магазинов GameStop на Статен-Айленде. Сотрудник случайно прикрепил чек степлером прямо к коробке Nintendo Switch 2, повредив экран устройства. Вместо того чтобы просто извиниться и заменить консоль, GameStop решила превратить эту оплошность в масштабную благотворительную акцию.

На аукцион был выставлен уникальный комплект, который включал:

Отремонтированный Nintendo Switch 2

Оригинальную коробку с проколотым отверстием

Те самые степлер и скобу

Сертификат подлинности с подписью генерального директора GameStop Райана Коэна

Вырученные средства будут направлены в детские больницы Children’s Miracle Network Hospitals.